Журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП (відео)



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ДТП сталася за участю п’яного водія Скріншот з відео

Журналістка знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості

У Києві сталася ДТП, в якій постраждала журналістка «5 каналу» Вероніка Ухалкова.

Про це повідомляє «5 канал».

ДТП сталася за участю п’яного водія автомобіля Porsche Cayenne на вулиці Івана Павла Другого.

Як розповіли свідки, Вероніка за кермом свого автомобіля їхала по вулиці Івана Павла Другого. У цей момент з сусідньої вулиці вилетів Porsche Cayenne на великій швидкості, вдарив авто, за кермом якого перебувала Вероніка. Постраждало також ще одне авто, що проїжджало повз.

«Була тягнучка легка, і він вилетів, вдарив Mitsubishi. Він не гальмував. Далі Mitsubishi відкинуло на нашу машину. А він поїхав, не думав зупинятися. Почав пропонувати без поліції вирішити», – сказав потерпілий Сергій.

Брат журналістки Вероніки Ухалкової повідомив, що вона в лікарні в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, у четвер, 4 червня, на Північно-Східному об’їзді поблизу м. Бориспіль сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 16:35.

Як повідомлялося, у четвер 4 червня внаслідок ДТП загинув старший сержант поліції Руслан Сіньков, який брав участь у затриманні у Броварах учасників перестрілки, що сталася 29 травня.

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