Кличко розповів, коли відновить роботу міська електричка



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Міська електричка поїде разом з усім залізничним транспортом України

Київпастранс замовив Укрзалізниці ремонт столичної міської електрички

У Києві міська електричка відновить роботу одночасно з усім залізничним транспортом у країні. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Міська електричка відновить свою роботу разом з усім залізничним транспортом України. Це прописано в плані виходу з карантину, який розробив уряд. Згідно з цим планом, вже з 1 червня в Україні планують відновити залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному та міжобласному сполученні. В тому числі, і в міській електричці», - сказав Кличко.

Він нагадав, що столиця вже відновила роботу наземного громадського транспорту та метро в звичайному режимі. «І будемо спостерігати, як розвиватиметься ситуація. Зараз головне – щоб не сталося сплеску захворювання», - наголосив мер столиці.

Він також повідомив, що КП «Київпастранс» замовило філії «Укрзалізниці» ремонт столичної міської електрички, оскільки електричка належить «Укрзалізниці», а місто цей вид транспорту експлуатує.

«Зокрема, планують виконати 48 поточних ремонтів електропоїздів, а також їх технічне обслуговування. Бо багато років ніхто не займався оновленням цих електричок», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.

Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно із ним залізниця почне працювати з 1 червня.

26 травня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що залізничне сполучення в Україні запустять вже на цьому тижні.