Міст Патона обвалюється: шматки конструкції падають у Дніпро (відео)

Аварійним мостом продовжує рухатися транспорт

Міст імені Патона у Києві посипався. У соцмережу потрапило відео руйнування, на якому видно, як шматки конструкції обвалюються у Дніпро. При цьому машини продовжують рух мостом.

Як відомо, на мосту імені Патона в Києві передбачено виконати масштабні відновлювальні роботи.

Комунальна корпорація «Київавтодор» уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є.О. Патона.

Однак, через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується.

Нині корпорація підготувала технічне завдання й подала його на погодження профільним департаментам. Після отримання погодження буде оголошена нова офіційна процедура закупівель.

«Київавтодор» планував розпочати розробку проєктно-кошторисної документації реставрації із пристосуванням штучної споруди ще у 2020 році. Проте процедуру призупинив АМКУ.

Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.



