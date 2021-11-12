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    Міст Патона обвалюється: шматки конструкції падають у Дніпро (відео)

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    Шматки конструкцій мосту падають у річку - Міст Патона обвалюється: шматки конструкції падають у Дніпро (відео)
    Шматки конструкцій мосту падають у річку
    фото: скріншот із відео

    Аварійним мостом продовжує рухатися транспорт

    Міст імені Патона у Києві посипався. У соцмережу потрапило відео руйнування, на якому видно, як шматки конструкції обвалюються у Дніпро. При цьому машини продовжують рух мостом.

    Як відомо, на мосту імені Патона в Києві передбачено виконати масштабні відновлювальні роботи.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є.О. Патона.

    Однак, через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується.

    Нині корпорація підготувала технічне завдання й подала його на погодження профільним департаментам. Після отримання погодження буде оголошена нова офіційна процедура закупівель.

    «Київавтодор» планував розпочати розробку проєктно-кошторисної документації реставрації із пристосуванням штучної споруди ще у 2020 році. Проте процедуру призупинив АМКУ.

    Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.

    Читайте також: Катастрофи не уникнути? Київ зволікає з ремонтом аварійного моста Патона


    Теги: Київ ремонт міст реставрація
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    Міст Патона обвалюється: шматки конструкції падають у Дніпро (відео)