Кличко звільнив свого заступника, відповідального за будівництво Подільського мосту

Віталій Кличко чекає на заяву від Олександра Густєлєва

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Київської міської держадміністрації Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Про це Кличко заявив під час Колегії КМДА.

«Ще одне важливе питання, яке хвилює всіх киян і мене як мера. Настрій зранку в мене негарний. Сьогодні без попередження заїхав подивитися, що відбувається на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чую запевнення профільного заступника, що міст у кінці року «поїде». Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат! – наголосив мер. – Все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому, заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення. Я сьогодні поїхав туди сам і побачив, що картина – нерайдужна…».

«У нас немає часу слухати чергові обіцянки чи скарги і нарікання на якісь проблеми. Кияни вимагають міст від мене. І згадуватимуть не вас, що ви не виконали взяте переді мною зобов’язання! Тому, переконаний, потрібно міняти менеджера проєкту. І я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року, – Олександра Густєлєва. Олександре Олександровичу, щоб не водити юридичних хороводів, чекаю на вашу заяву. Тут уже реально немає про що дискутувати. І чекаю на нараду відповідальних фахівців – транспортного департаменту, представників підрядника, та всіх інших, хто долучений до запуску об’єкту. Будемо оперативно вирішувати, як ми рухаємося далі», – наголосив Кличко.

До слова, Київ розпорядженням Київської міської держадміністрації від 13 жовтня 2021 року №2152 перезатвердив проєкт будівництва Подільського мостового переходу. Згідно з розпорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.

Правоохоронці розслідують справу за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час здійснення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро.

Раніше Кличко поставив жорстку умову Густєлєву, що до кінця року автотранспортне сполучення між правим і лівим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито.