Мости в Києві почали поливати соляним розчином (фото)

Вночі в Києві температура опустилася до мінусових позначок

Ніч на 10 листопада в Києві виявилася морозною. Температура опустилася до -3°С у повітрі та до -5°С на поверхні мостів. За таких умов конденсат може викликати ожеледицю. Щоб цього не допустити, дорожники обробляли мости й шляхопроводи протиожеледними засобами. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Зокрема, використали машини для нанесення рідких хлоридів (соляний розчин). Минулої ночі було залучено 62 одиниці спецтехніки.

Загалом для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок готові 458 одиниць основної та 128 додаткової спецтехніки.

За прогнозом синоптиків, 10 листопада в Києві удень буде сонячно, без опадів, температура повітря +3…+5, вночі ж очікується мороз до -6.

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