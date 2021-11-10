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    Мости в Києві почали поливати соляним розчином (фото)

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    Дорожники обробляли мости й шляхопроводи протиожеледними засобами - Мости в Києві почали поливати соляним розчином (фото)
    Дорожники обробляли мости й шляхопроводи протиожеледними засобами
    фото: Київавтодор

    Вночі в Києві температура опустилася до мінусових позначок

    Ніч на 10 листопада в Києві виявилася морозною. Температура опустилася до -3°С у повітрі та до -5°С на поверхні мостів. За таких умов конденсат може викликати ожеледицю. Щоб цього не допустити, дорожники обробляли мости й шляхопроводи протиожеледними засобами. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Зокрема, використали машини для нанесення рідких хлоридів (соляний розчин). Минулої ночі було залучено 62 одиниці спецтехніки.

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    Мости в Києві почали поливати соляним розчином (фото)
    Мости в Києві почали поливати соляним розчином (фото)
    Мости в Києві почали поливати соляним розчином (фото)
    фото: Київавтодор

    Загалом для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок готові 458 одиниць основної та 128 додаткової спецтехніки.

    За прогнозом синоптиків, 10 листопада в Києві удень буде сонячно, без опадів, температура повітря +3…+5, вночі ж очікується мороз до -6.

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    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор міст
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    Мости в Києві почали поливати соляним розчином (фото)