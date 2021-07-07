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    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)

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    Біля будівлі Кабінету міністрів мітингувальники запалили фаєри - Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Біля будівлі Кабінету міністрів мітингувальники запалили фаєри
    Фото: Укрінформ

    Ошукані інвестори банку «Аркада» вимагатимуть від влади добудувати їхні будинки

    У центрі Києва проходить мітинг ошуканих інвесторів банку «Аркада». Близько сотні автомобілістів-учасників мітингу частково заблокували дорожній рух в урядовому кварталі, повідомляє Укрінформ.

    Водночас ще близько сотні мітингувальників прийшли під Кабінет міністрів із прапорами «Інвестори банку «Аркада», а також із прапорами України. Вони тримають у руках плакати: «Досить чекати! Треба будувати!», «Інвестори вимагають свої квартири», «Вимагаємо кредит 3,6 млрд грн», «Вимагаємо: добудова за 3 роки».

    Крім цього, інвестори поставили перед будівлею уряду інсталяцію, що складається з імітації будинку, двох металевих фігурок людей із плакатами «Я хочу жити в своїй квартирі» та «Нам потрібен пільговий кредит на добудову», а також 3D-напису «3,6 млрд грн», зробленого з пінопласту.

    Мітингувальники також розгорнули банери зі своїми вимогами, серед яких, зокрема, викуп вільних площ за державними програмами, добудова 39 будинків за три роки.

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    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)

    Окрім цього, об 11:30 інвестори «Аркади» планують зібратися на мітинг біля Офісу президента.

    Нагадаємо, 2 квітня інвестори банку «Аркада» вкотре провели мегамітинг в урядовому кварталі з перекриттям руху.

    Повідомлялося, що у квітні всі зацікавлені сторони підписали узгоджений текст меморандуму про добудову та передачу квартир інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».

    Теги: Київ банк будівництво протести у Києві
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    Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)