Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)
Ошукані інвестори банку «Аркада» вимагатимуть від влади добудувати їхні будинки
У центрі Києва проходить мітинг ошуканих інвесторів банку «Аркада». Близько сотні автомобілістів-учасників мітингу частково заблокували дорожній рух в урядовому кварталі, повідомляє Укрінформ.
Водночас ще близько сотні мітингувальників прийшли під Кабінет міністрів із прапорами «Інвестори банку «Аркада», а також із прапорами України. Вони тримають у руках плакати: «Досить чекати! Треба будувати!», «Інвестори вимагають свої квартири», «Вимагаємо кредит 3,6 млрд грн», «Вимагаємо: добудова за 3 роки».
Крім цього, інвестори поставили перед будівлею уряду інсталяцію, що складається з імітації будинку, двох металевих фігурок людей із плакатами «Я хочу жити в своїй квартирі» та «Нам потрібен пільговий кредит на добудову», а також 3D-напису «3,6 млрд грн», зробленого з пінопласту.Мітингувальники також розгорнули банери зі своїми вимогами, серед яких, зокрема, викуп вільних площ за державними програмами, добудова 39 будинків за три роки.
Окрім цього, об 11:30 інвестори «Аркади» планують зібратися на мітинг біля Офісу президента.
Нагадаємо, 2 квітня інвестори банку «Аркада» вкотре провели мегамітинг в урядовому кварталі з перекриттям руху.
Повідомлялося, що у квітні всі зацікавлені сторони підписали узгоджений текст меморандуму про добудову та передачу квартир інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».