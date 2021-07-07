Мітингувальники заблокували центр Києва, урядовий квартал у диму (фото)

Ошукані інвестори банку «Аркада» вимагатимуть від влади добудувати їхні будинки

У центрі Києва проходить мітинг ошуканих інвесторів банку «Аркада». Близько сотні автомобілістів-учасників мітингу частково заблокували дорожній рух в урядовому кварталі, повідомляє Укрінформ.

Водночас ще близько сотні мітингувальників прийшли під Кабінет міністрів із прапорами «Інвестори банку «Аркада», а також із прапорами України. Вони тримають у руках плакати: «Досить чекати! Треба будувати!», «Інвестори вимагають свої квартири», «Вимагаємо кредит 3,6 млрд грн», «Вимагаємо: добудова за 3 роки».

Крім цього, інвестори поставили перед будівлею уряду інсталяцію, що складається з імітації будинку, двох металевих фігурок людей із плакатами «Я хочу жити в своїй квартирі» та «Нам потрібен пільговий кредит на добудову», а також 3D-напису «3,6 млрд грн», зробленого з пінопласту. Мітингувальники також розгорнули банери зі своїми вимогами, серед яких, зокрема, викуп вільних площ за державними програмами, добудова 39 будинків за три роки. Мітингувальники також розгорнули банери зі своїми вимогами, серед яких, зокрема, викуп вільних площ за державними програмами, добудова 39 будинків за три роки.

Окрім цього, об 11:30 інвестори «Аркади» планують зібратися на мітинг біля Офісу президента.

Нагадаємо, 2 квітня інвестори банку «Аркада» вкотре провели мегамітинг в урядовому кварталі з перекриттям руху.

Повідомлялося, що у квітні всі зацікавлені сторони підписали узгоджений текст меморандуму про добудову та передачу квартир інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».