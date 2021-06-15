Московська церква атакує Раду: священники звезли «мирян» з усієї України (відео)

Московська церква вимагає зберегти їй назву «Українська православна церква»

15 червня під Верховною Радою України відбувається мітинг, організований священниками церкви Московського патріархату. Людей зібрали під приводом «хресного ходу», але ніхто нікуди не йде. Також тут встановлена сцена для виступів.

Учасники акції вимагають від Ради зберегти за московською церквою назву «Українська православна церква».

Акція нібито організована громадською організацією «Миряне», створеною днями церквою Московського патріархату.

Але, як повідомляє засновник ресурсу «Духовний фронт» Олександр Єфременко, ця акція – не самоорганізація активу «Мирян» московської церкви. «Це організовані групи на чолі із священниками вирушали із метро «Арсенальна» і центру Києва. Видно, як священники РПЦвУ ведуть мирян на цей мітинг. Священник привіз із села всю свою парафію. Таких парафій є по кілька, є старші: десяті й соті. Їх підвозять до центру автобусами. Тобто із регіонів навезли по тому самому алгоритму, як відбувались в них так звані «хресні ходи» раніше. Була вказівка із Кремля зібрати масовку і вони її почали виконувати. Таким чином презентація цього мітингу, як самоорганізація мирян РПЦвУ – це велика неправда. Тому що, цей весь антидержавний мітинг організовувався централізовано», – зазначив він.

«Так звані хресні ходи все більше перетворюються в політичні акції. Якщо раніше, ще було «хождєніє», то цього разу взагалі «стояніє», – додав Єфременко.

Як повідомлялося, на днях церква Московського патріархату оголосила про створення громадської організації «Миряне». За даними експертів, проєкт «Миряне» запущено РФ для провокування протистоянь в Україні.

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон.

Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

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