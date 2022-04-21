Між Києвом та Ірпенем почнуть курсувати маршрутки: дата запуску, графік

Маршрутки з Ірпеня до Києва курсуватимуть щогодини

Одна маршрутка курсуватиме з Бучі через Ірпінь до Києва

До кінця тижня між звільненим від окупантів Ірпенем і Києвом почне курсувати громадський транспорт. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Перші маршрутки підуть 25 квітня.

Мер Ірпеня оприлюднив графік руху маршруток:

№379 Ірпінь (вул. Сковороди, ЖК «Синергія») – Київ (м. Академмістечко) – з 7:00 до 19:00 щогодини;

№392 Ірпінь – Київ, тимчасова схема маршруту – вул. 11 Лінія – Військовий шпиталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – с. Романівка – м. Академмістечко – з 7:00 до 19:00 щогодини;

№422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху – Ірпінська центральна лікарня ( Буча, вул. Енергетиків) – вул. Вокзальна – Ірпінь, вул. Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенка – Пушкінська – Університетська – с. Романівка – м. Академмістечко. Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Як повідомлялося, слідчі Держбюро розслідувань задокументувало злочини російських загарбників в Ірпені Київської області і виявили 13 поховань містян.

На Київщині відкриють меморіальний комплекс, який нагадуватиме українцям про жорстоку навалу росіян та про те, що довелося пережити через їхні звірства.