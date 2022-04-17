На Київщині постане меморіал, який нагадуватиме про закатованих українців

Ідеться про історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь та Бучу зі столицею, повідомив глава держави

Пам’ятний комплекс буде присвячений подіям періоду навали РФ

На Київщині відкриють меморіальний комплекс, який нагадуватиме українцям про жорстоку навалу росіян та про те, що довелося пережити через їхні звірства. Як сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, це питання вже обговорили на нараді, присвяченій відбудові міст.

«Також обговорили питання меморіалізації того, що українці пережили за час цієї війни. Обговорили те, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитися. Як один із прикладів, готується проєкт меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь та Бучу із Києвом. Історію тих людей, які рятувалися цим мостом в Київ від російських загарбників», – сказав Зеленський.

Як відомо, під час окупації Київщини рашисти чинили звірства щодо мирного населення.

Крім того, населені пункти зазнали значних руйнувань. Офіс президента обіцяє повністю відбудувати кожне місто до останнього камінчика.

Нагадаємо. також Зеленський розповів про проєкт відбудови України: всі захисники мають отримати житло.

На першому етапі забезпечать житлом переселенців, тоді відновлять те, що окупанти намагалися знищити. А на третьому етапі забезпечать житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз державу.