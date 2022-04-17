Зруйнований міст через Ірпінь стане частиною меморіалу

Міст у селі Романівка став відомим на весь світ після фото, яке розтиражували світові ЗМІ

Міст у селі Романівка став відомим на весь світ після фото, яке розтиражували світові ЗМІ

Банкова пропонує меморіалізувати ірпінський міст

На нараді з питань відновлення житлової інфраструктури президенту України презентували проєкт меморіального комплексу, який розповість історію мосту у селі Романівка, що з'єднує Бучу та Ірпінь з Києвом. Про це повідомляється на сайті представництва президента України.

«Зруйнований міст став єдиним шляхом евакуації для мешканців захоплених міст Київської області, а також фактично зупинив наступ рашистів на Київ», — сказано у повідомленні Верховної Ради України.

За задумом авторів проєкту, відвідувачі меморіалу зможуть поринути в атмосферу, яка панувала під час евакуації у цьому місці.

«Важливо, що ми збережемо це місце. А люди зможуть відчути все, що тут діялося. Це буде пам'ятник нашому шляху до перемоги», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що уряд хоче переносити підприємства до безпечних місць. Мер Дніпра закликає уряд врахувати побажання місцевої влади при евакуації бізнесу.

Раніше вже повідомлялося, що на Київщині постане меморіал, який нагадуватиме про закатованих українців.