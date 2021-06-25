Киянин відкрив стрілянину з вікна своєї квартири (відео)

Чоловік стріляв із гвинтівки з квартири на четвертому поверсі

Правоохоронці виявили у квартирі чоловіка зброю і наркотики

У п’ятницю, 25 червня, на вулиці Академіка Єфремова у Святошинському районі Києва чоловік стріляв з вікна квартири. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні отримали виклик на вулицю Академіка Єфремова, де мешканці багатоквартирного будинку скаржилися, що чули постріли та крики з четвертого поверху.

На місці патрульні побачили чоловіка, який виглядав із вікна, в руках у нього був предмет, схожий на гвинтівку.

Патрульні поспілкувалися з чоловіком, той відкрив їм двері та впустив у квартиру, де інспектори побачили предмети, схожі на зброю та наркотики.

Інспектори затримали 51-річного мешканця квартири. Для вилучення речовин і предметів та надання правової кваліфікації його діям викликали на місце слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині чоловік влаштував стрілянину у розважальному закладі та травмував відвідувача.