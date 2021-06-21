На Франківщині чоловік влаштував стрілянину у кафе

26-річний місцевий житель отримав поранення, його госпіталізували у лікарню

На Івано-Франківщині чоловік влаштував стрілянину у розважальному закладі та травмував відвідувача. Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

Подія сталася ввечері 20 червня у селі Клубіці Тисменицької територіальної громали. Як з'ясувалося, 36-річний місцевий житель був у нетверезому стані, прийшов у кафе і почав сварку із компанією чоловіків. Суперечку продовжили на вулиці, але згодом вони розійшлися.

Однак чоловіка таке завершення не влаштувало, тому він пішов додому, взяв пневматичну рушницю та повернувся в кафе. Всередині закладу він вистрілив. 26-річний місцевий житель отримав поранення. Його госпіталізували у лікарню.

Стрілець втекти із закладу не встиг, його упіймали інші відвідувачі. Пістолет направили на експертизу. Чоловіка затримали поліцейські, зараз вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше у Харкові конфлікт через паркування переріс в стрілянину. Під час з'ясування відносин правопорушник 1983 року народження здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника. Потерпілий 1979 року народження з пораненням стопи був доставлений до лікарні.

Також повідомлялося, що в Харківській області сталася стрілянина на місці дорожньої події. Водій і два пасажири Toyota Camry, яка врізалася в стовп, атакували кийками та бруківкою свідків аварії та журналіста, який знімав подію.