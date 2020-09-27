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    Події в Україні

    Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв в жінку в центрі Харкова і відібрав її авто

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    Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв в жінку в центрі Харкова - Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв в жінку в центрі Харкова і відібрав її авто
    Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв в жінку в центрі Харкова

    Напередодні невідомий стріляв у жінку в центрі Харкова, поранивши її в руку

    Співробітники Нацполіціі затримали чоловіка, який, імовірно, стріляв в жінку в центрі Харкова, відібрав її автомобіль і через півгодини покинув машину в іншій частині міста

    Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

    «В ході відпрацювання території Шевченківського району поліцейські райвідділу разом з працівниками Управління карного розшуку по вулиці 23 Серпня виявили чоловіка, схожого за описом на причетного до злочину зловмисника. Ним виявився раніше не судимий 46-річний житель Харківського району», – сказано в повідомленні поліції.

    Чоловіка затримали, йому збираються повідомити про підозру в розбої. Якщо його провина буде доведена, чоловік може провести за гратами до 15 років.

    Нагадаємо, напередодні невідомий стріляв у жінку в центрі Харкова, поранивши її в руку. Він відібрав у жінки автомобіль BMW. Покинуту машину через півгодини знайшли в іншій частині міста.

    автомобіль чоловік
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