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    У Карпатах позашляховик рятувальників перевернувся і зробив 11 обертів (відео)

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    У Карпатах позашляховик рятувальників перевернувся і зробив 11 обертів (відео)

    Постраждало п’ятеро осіб, але обійшлося без летальних випадків

    На гірському масиві Мала Фатра, яка є частиною словацьких Карпат сталася аварія.

    Група рятувальників забиралася на гору позашляховиком, щоб надати допомогу туристам. Однак, під час сходження автомобілю не вистачило потужності й він почав котитися вниз, а потім й взагалі почав перевертатися.

    В підсумку, автомобіль зробив 11 обертів навколо себе. Зазначається, що постраждало п’ятеро осіб, однак усе обійшлося без летальних випадків.

    автомобіль аварія
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