У Карпатах позашляховик рятувальників перевернувся і зробив 11 обертів (відео)

Постраждало п’ятеро осіб, але обійшлося без летальних випадків

На гірському масиві Мала Фатра, яка є частиною словацьких Карпат сталася аварія.

Група рятувальників забиралася на гору позашляховиком, щоб надати допомогу туристам. Однак, під час сходження автомобілю не вистачило потужності й він почав котитися вниз, а потім й взагалі почав перевертатися.

В підсумку, автомобіль зробив 11 обертів навколо себе. Зазначається, що постраждало п’ятеро осіб, однак усе обійшлося без летальних випадків.