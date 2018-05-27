Моторошне ДТП у Вишневому: момент зіткнення потрапив на відео

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Фото: Київ оперативний / Facebook Наслідки ДТП у Вишневому

Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей

У м. Вишневому Києво-Святошинського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у якій постраждали п’ятеро людей. Про це повідомляє «Київ оперативний».

За даними видання, внаслідок аварії госпіталізовано п’ятеро потерпілих, з них - двоє дітей.

ДТП сталася на перехресті вулиць Київська та Святошинська за участю автомобілів Chevrolet та Volkswagen.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у четвер, 24 травня, у Києві на Окружній сталася масштабна ДТП: зіткнулися п’ять автомобілів.