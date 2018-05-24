На Окружній сталася серйозна ДТП: одна автівка перевернулася (фото)

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Фото: dtp.kiev.ua ДТП на Окружній у Києві

Внаслідок ДТП утворився великий затор

У четвер, 24 травня, у Києві на Окружній сталася масштабна ДТП: зіткнулися п’ять автомобілів.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Аварія трапилася за 200 метрів до зупинки вул. Литвиненко-Вольгемут.

Один із автомобілів в результаті ДТП перевернувся. Подробиці події і детальна інформація про постраждалих уточнюються.

На місці працює патрульна поліція. Утворився великий затор.

Нагадаємо, 23 травня увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу. В результаті ДТП загинув пасажир авто.