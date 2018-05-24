На Окружній сталася серйозна ДТП: одна автівка перевернулася (фото)
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Фото: dtp.kiev.ua
ДТП на Окружній у Києві
Внаслідок ДТП утворився великий затор
У четвер, 24 травня, у Києві на Окружній сталася масштабна ДТП: зіткнулися п’ять автомобілів.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Аварія трапилася за 200 метрів до зупинки вул. Литвиненко-Вольгемут.
Один із автомобілів в результаті ДТП перевернувся. Подробиці події і детальна інформація про постраждалих уточнюються.
На місці працює патрульна поліція. Утворився великий затор.
Нагадаємо, 23 травня увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу. В результаті ДТП загинув пасажир авто.