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    На Окружній сталася серйозна ДТП: одна автівка перевернулася (фото)

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    ДТП на Окружній у Києві - На Окружній сталася серйозна ДТП: одна автівка перевернулася (фото)
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на Окружній у Києві

    Внаслідок ДТП утворився великий затор

    У четвер, 24 травня, у Києві на Окружній сталася масштабна ДТП: зіткнулися п’ять автомобілів.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Аварія трапилася за 200 метрів до зупинки вул. Литвиненко-Вольгемут.

    Один із автомобілів в результаті ДТП перевернувся. Подробиці події і детальна інформація про постраждалих уточнюються.

    На місці працює патрульна поліція. Утворився великий затор.

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    На Окружній сталася серйозна ДТП: одна автівка перевернулася (фото)
    На Окружній сталася серйозна ДТП: одна автівка перевернулася (фото)
    На Окружній сталася серйозна ДТП: одна автівка перевернулася (фото)
    На Окружній сталася серйозна ДТП: одна автівка перевернулася (фото)
    На Окружній сталася серйозна ДТП: одна автівка перевернулася (фото)
    На Окружній сталася серйозна ДТП: одна автівка перевернулася (фото)

    Нагадаємо, 23 травня увечері на Одеській трасі сталася ДТП: Volkswagen Passat на швидкості влетів в бетонну огорожу. В результаті ДТП загинув пасажир авто.

    ДТП Київ автомобіль поліція
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