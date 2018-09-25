МВС продовжить «доїти» столичних водіїв за допомогою фірми з Маріуполя



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За порушення ПДР машини евакуюють на штрафмайданчик

Фірма збирає за повернення одного примусово евакуйованого автомобіля по 1560 грн

Конкурс на нового перевізника для евакуації тимчасово вилучених київською поліцією автівок не відбувся. На нього не прийшов жоден учасник, імовірно через те, що про його проведення важко було довідатися. Відтак гроші з власників столичних автівок і далі збиратиме фірма-прокладка «Вейп Естейр», з якою укладений тимчасовий договір і яка працює за завищеними в кілька разів тарифами, повідомляє Bihus.info.

22 серпня мав відбутися конкурс на обрання компаній, які співпрацюватимуть з МВС у питаннях примусової евакуації столичних автівок. Як правило, машини евакуюють через порушення правил дорожнього руху, зокрема, паркування, або через потрапляння у ДТП.

За організацію примусової евакуації відповідає держпідприємство МВС «Інформ-Ресурси». Столичного перевізника на конкурсі мала обрати київська філія ДП. Однак це вже четвертий у 2018 році конкурс, який там не відбувся.





Під час підготовки до конкурсів ДП МВС «Інформ-Ресурси» ігнорує електронні системи публічних закупівель. Оголошення розмістили у газеті «Голос України». Щоб знайти його, мало знати потрібний номер видання, потрібно ще й відшукати дрібне повідомлення серед інших на одній зі шпальт. Так, інформація про останній конкурс на послуги евакуаторів розташована між оголошеннями про втрату паспорта і повідомленням сільськогосподарського підприємства із Чернігівської області.

Наразі партнером ДП «Інформ-Ресурси» в столиці є ТОВ «Вейп Естейр», обране у лютому 2018 р. без конкурсу, за тимчасовим договором. Відтак компанія зберегла монополію у Києві. Ця фірма збирає за повернення одного примусово евакуйованого автомобіля по 1560 грн.

Як повідомлялося, з лютого 2018 року гроші за евакуацію неправильно припаркованих автівок у Києві йдуть невеличкій фірмі із Маріуполя ТОВ «Вейп-Естейр». Вона виставляє рахунки за евакуацію, які щонайменше у два з половиною рази вищі за ринкові і навіть за затверджені державою. Компанія не вигравала жодного конкурсу і навіть не має власних евакуаторів, а наймає для цього інші компанії-перевізники. Як з’ясувалося, перевізники отримують менше половини грошей з кожного рахунку. Решта лишається посереднику «Вейп Естейр» і перераховується далі на низку маріупольських фірм, частина з яких мають з нею прямий зв’язок.

Якби конкурс таки відбувся, перемогти за його умовами могла б лише компанія, що може підтвердити наявність кваліфікованих працівників та евакуаторів.