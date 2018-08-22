Фірма з Маріуполя евакуює неправильно припарковані авто у Києві за потрійним тарифом



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Фото: Наші гроші У 2018 році водії-порушники отримують рахунки за послуги евакуації від ТОВ «Вейп-Естейр»

Гроші за евакуацію тепер йдуть не державі, а приватній фірмі ТОВ «Вейп-Естейр»

З лютого 2018 року гроші за евакуацію неправильно припаркованих автівок у Києві йдуть невеличкій фірмі із Маріуполя ТОВ «Вейп-Естейр». Вона виставляє рахунки за евакуацію, які щонайменше у два з половиною рази вищі за ринкові і навіть за затверджені державою. Компанія не вигравала жодного конкурсу і навіть не має власних евакуаторів.

Про йдеться у розслідуванні для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Ще у 2017 році отримувачем коштів за примусову евакуацію неправильно припаркованих автівок було ДП МВС «Інформ-Ресурси». Вартість послуги була узгоджена спільним наказом Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економічного розвитку та торгівлі і Міністерства фінансів України.

Ніяких змін у наказі із того часу не було, але у 2018 році водії-порушники отримують рахунки зі значно вищими цінами — 1500 грн навіть за мотоцикл або легкову автівку. Гроші тепер йдуть не державі, а приватній фірмі ТОВ «Вейп-Естейр».

Ця компанія створена рік тому, у серпні 2017 року, для неспеціалізованої оптової торгівлі. Через півроку, у лютому 2018 року, вона отримала монополію на ринку примусової евакуації у Києві без жодного конкурсу. Як це сталося у центральному офісі ДП МВС «Інформ-Ресурси» не знають.

В офісі також не можуть сказати, чи є у маріупольської фірми власні евакуатори. Тим часом, як зафіксували журналісти телепрограми «Наші гроші», насправді послуги евакуації надає інша компанія - ТОВ «Експрес-Т». Саме вона працювала і рік тому, коли за послугу платили відповідно до затверджених МВС тарифів, а отримувачем коштів було ДП МВС «Інформ-Ресурси».

Тобто ТОВ «Вейп-Естейр» - це класична прокладка, яка не надає жодних послуг, а лише збирає гроші за тарифами, що перевищують у кілька разів і затверджені МВС, і ринкові.





Цікаво, що у лютому 2018 ТОВ «Вейп-Естейр» отримала не лише монополію, але й нову власницю. Ця жінка шукала роботу продавчинею-консультанткою на 9000 гривень, але, за документами, змогла внести 100 000 грн у статутний капітал своєї нової компанії.

Іншого представника ТОВ «Вейп-Естейр» журналісти розшукали просто на території київського офісу ДП «Інформ-Ресурси». Там він вирішував, хто має право входити на територію, а хто ні.

У ДП МВС «Інформ-Ресурси» кажуть, що така ситуація виникла через відсутність охочих працювати на ринку примусової евакуації. От тільки конкурси від ДП «Інформ-ресурси» особливі. Підприємство уникає оголошень у мережі, де їх можуть побачити випадкові конкуренти. Тому пропозицій і конкуренції немає, а є прокладка із Маріуполя і можливість збирати шалені гроші зі столичних автомобілістів на підставну компанію.

Джерело: Bihus.info