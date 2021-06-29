Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: що розглянуть

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться о 16 годині 29 червня 2021 року

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження № 163 «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання». Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

«У зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 29 червня 2021 року… Апарату Верховної Ради України забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання Верховної Ради України та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому», – йдеться в розпорядженні.

На позачерговому засіданні розглянуть такі питання: