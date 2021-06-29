Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: що розглянуть
Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться о 16 годині 29 червня 2021 року
«У зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 29 червня 2021 року… Апарату Верховної Ради України забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання Верховної Ради України та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому», – йдеться в розпорядженні.
На позачерговому засіданні розглянуть такі питання:
- проєкт Закону України про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстр. № 3944);
- проєкт Закону України про основи національного спротиву (реєстр. № 5557);
- проєкт Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про чисельність Збройних Сил України« щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про основи національного спротиву» (реєстр. № 5558);
- проєкт Закону України про критичну інфраструктуру (реєстр. № 5219);
- проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстр. № 3743);
- проєкт Закону України про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) «щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї» (реєстр. № 5478);
- проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи« щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (реєстр. № 4555).