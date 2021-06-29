Двері на Банковій відремонтували без торгів майже за чверть мільйона гривень

Ремонт замовили без торгів для «негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації»

Ремонт дверей і тамбурів Офісу президента обійшовся у 235 тис грн. Управління адміністративними будинками Державного управління справами 11 травня уклало угоду з ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» на виконання цих робіт. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До 28 травня «Побутрембуд» повинен був виконати поточний ремонт внутрішніх дверних блоків та вхідних тамбурів будівлі Офісу президента по вулиці Банковій, 11 у Києві.

Закупівлю провели за переговорною процедурою з посиланням на «виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій».

Під Офісом президента 20 березня відбулась масова акція. Замовник пише, що «в результаті застосування учасниками цієї акції фаєрів, димових шашок, петард, вибухових пакетів, феєрверків, аерозольної фарби та інших предметів було пошкоджено будівлю». За його словами, розбито скло у вхідних дверях одного з під’їздів будівлі; фасад першого поверху обмальовано фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду будівлі; внаслідок запуску феєрверків постраждали двері та внутрішнє оздоблення тамбура одного з під’їздів; зафіксовані окремі осередки загоряння на першому поверсі та пожежа в кабінеті на другому поверсі. Мовляв, «у результаті цих дій порушені нормальні умови діяльності співробітників Офісу президента України та завдано значних матеріальних збитків».

Замовник пише, що експертна комісія ДСНС 25 березня визнала «ситуацію, що сталася 20 березня 2021 року у Києві внаслідок протиправних дій учасників масової акції біля будівлі Офісу президента», соціальною надзвичайною ситуацією об’єктового рівня.

Тому ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Переговорну процедуру оголосили 29 квітня, а договір було укладено 11 травня.

Юридична компанія «Міллер» зробила з цього висновок, що «службові особи Державного управління справами, починаючи з 20 березня (дата проведення акції, яка визнана «надзвичайною ситуацією»), мали більше ніж достатньо часу для проведення закупівлі таких послуг саме за процедурою відкритих конкурсних торгів, як цього вимагає п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі». Адвокати цієї компанії захищають осіб, яким було вручено підозру після акції протесту 20 березня під Офісом президента.

Нагадамо, 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Громадська організація «Речовий доказ», яка займається вивченням сучасних артоб’єктів, інших творів мистецтва, запропонувала Офісу Президента викупити у нього двері, які розмалювали учасники акції на підтримку Стерненка.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти з'ясували, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

У Державному управлінні справами повідомили, що вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента, пошкодженої після акції протесту, становить 1,57 млн грн.

Двері Офісу президента демонтували 21 березня, і відтоді отвори були закриті фанерними листами. 1 червня, за 73 дні після заворушень, на їх місці встановили нові двері.

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Джерело: Наші гроші