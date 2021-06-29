У центрі Києва сутички: протестувальники несли на Банкову труну (фото, відео)

Сутички сталися, коли підприємці зібралися пройти маршем до Офісу президента та Верховної Ради

Протестувальники ідуть до Верховної Ради й Офісу президента

На Майдані Незалежності в Києві підприємці влаштували акцію протесту. Між ними та правоохоронцями сталась сутичка. Про це повідомляє РБК-Україна.

Протестувальники зібралися пройтися маршем до Офісу президента і Верховної Ради із труною і ритуальними вінками, як «символами похорону малого бізнесу». Однак на їх шляху встали поліцейські.

В результаті між учасниками акції та правоохоронцями почалася сутичка. Правоохоронцям вдалося вилучити реквізит.

Після цього марш в урядовий квартал все-таки почався. Однак на Європейській площі знову відбулися сутички.

Через ситуацію в центрі міста перекриті вулиця Хрещатик і Європейська площа.

Нагадаємо, у травні Пенсійний фонд профінансував 800 млн грн для забезпечення виплат допомоги ФОП та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину.

Всього на одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень.

Зазначимо, що представники SaveФОП протестують вже не один місяць у Києві.

Сьогодні, 29 червня, Верховна Рада проведе позачергове засідання.