  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На арці Дружби народів у Києві з’явилася «тріщина»

    • Розсилка
    <p>&laquo;Тріщина&raquo; з&rsquo;явилася на споруді в день 85-річчя Голодомору</p> - На арці Дружби народів у Києві з’явилася «тріщина»

    «Тріщина» з’явилася на споруді в день 85-річчя Голодомору

    На арці Дружби народів у Києві намалювали тріщину, аби привернути увагу до долі громадян України, ув’язнених Росією з політичних мотивів

    Сьогодні на Арці Дружби народів, що стоїть в Києві з 1982 року і символізує «об'єднання України з Росією», з'явилася тріщина. Про це повідомила українська журналістка, письменниця, кінорежисерка Марія Старожицька.

    Згідно заяви активістів, поява «тріщини» стала «жестом-відповіддю на розв’язану та підтримувану сусідом-імперіалістом війну на сході України».

    «Мета акції – привернути увагу до долі громадян України, ув’язнених Росією з політичних мотивів, висловити вимоги до всіх, від кого це залежить, аби докладати якомога більше зусиль для звільнення заручників Кремля: на сьогоднішній день на території окупованого Криму та Росії утримується близько 70 незаконно затриманих та засуджених громадян України, ще більше сотні цивільних заручників та військовополонених утримуються на Донбасі», - пояснила Старожицька.

    Художник Володимир Кузнєцов, один з ініціаторів та втілювачів тріщини на Арці, розповів, що ця акція допоможе посилити спільні зусилля по звільненню Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Романа Сущенка та інших бранців Кремля, і таких акцій буде ще багато.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На арці Дружби народів у Києві з’явилася «тріщина»
    На арці Дружби народів у Києві з’явилася «тріщина»
    На арці Дружби народів у Києві з’явилася «тріщина»

    До появи тріщини долучилися ініціативи «Свободу заручникам Кремля», «Медійна ініціатива за права людини», «Комітет солідарності – група підтримки кримських заручників», «Пряма лінія», «Центр громадянських свобод», «Автомайдан», активісти, представники мистецьких спільнот та всі небайдужі.

    «Тріщина» з’явилася в день 85-річчя Голодомору.

    Відзначимо терміном «об'єднання України з Росією» називають угоду, прийняту на Переяславській Раді у 1654 році, що поклала початок ліквідації Гетьманщини.

    Росія Київ акція активісти Україна права людини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ