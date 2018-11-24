На арці Дружби народів у Києві з’явилася «тріщина»



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«Тріщина» з’явилася на споруді в день 85-річчя Голодомору

На арці Дружби народів у Києві намалювали тріщину, аби привернути увагу до долі громадян України, ув’язнених Росією з політичних мотивів

Сьогодні на Арці Дружби народів, що стоїть в Києві з 1982 року і символізує «об'єднання України з Росією», з'явилася тріщина. Про це повідомила українська журналістка, письменниця, кінорежисерка Марія Старожицька.

Згідно заяви активістів, поява «тріщини» стала «жестом-відповіддю на розв’язану та підтримувану сусідом-імперіалістом війну на сході України».

«Мета акції – привернути увагу до долі громадян України, ув’язнених Росією з політичних мотивів, висловити вимоги до всіх, від кого це залежить, аби докладати якомога більше зусиль для звільнення заручників Кремля: на сьогоднішній день на території окупованого Криму та Росії утримується близько 70 незаконно затриманих та засуджених громадян України, ще більше сотні цивільних заручників та військовополонених утримуються на Донбасі», - пояснила Старожицька.

Художник Володимир Кузнєцов, один з ініціаторів та втілювачів тріщини на Арці, розповів, що ця акція допоможе посилити спільні зусилля по звільненню Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Романа Сущенка та інших бранців Кремля, і таких акцій буде ще багато.

До появи тріщини долучилися ініціативи «Свободу заручникам Кремля», «Медійна ініціатива за права людини», «Комітет солідарності – група підтримки кримських заручників», «Пряма лінія», «Центр громадянських свобод», «Автомайдан», активісти, представники мистецьких спільнот та всі небайдужі.

«Тріщина» з’явилася в день 85-річчя Голодомору.

Відзначимо терміном «об'єднання України з Росією» називають угоду, прийняту на Переяславській Раді у 1654 році, що поклала початок ліквідації Гетьманщини.