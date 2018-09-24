На АЗС у Київській області сталася стрілянина



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Під час конфлікту на АЗС чоловік, щоб довести свою правоту, вихопив пістолет

Під час конфлікту молодий чоловік отримав непроникаюче поранення ноги

У селищі Рокитне Київської області місцевий житель напідпитку влаштував розбірки зі зброєю в руках.

Щойно на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що невідомий стріляє на автозаправній станції, за вказаною адресою прибув наряд поліцейських. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Як з’ясувалось, між двома чоловіками на автозаправній станції виникла сварка. І щоб довести свою правоту, один з них вихопив пістолет. Спочатку вистрілив у повітря, а потім ще одним пострілом влучив у ногу іншому.

На місці пригоди працівники поліції вилучили травматичну зброю, яку зловмисник зберігав без дозвільних документів. Поранений чоловік від госпіталізації відмовився.

Затримали стрілка неподалік місця скоєння злочину у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 54-річний житель смт Рокитне.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомлялося, у селі Микуличі Бородянського району Київської області двоє місцевих жителів забили до смерті свого односельця.