На Київщині двоє молодиків забили до смерті односельця
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Розсилка
Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між господарем та його гостями виникла сварка, яка переросла у бійку
У селі Микуличі Бородянського району Київської області двоє місцевих жителів підозрюються у смертельному побитті свого односельця. Один з них виявився родичем потерпілого і вже мав проблеми із законом. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції.
Правоохоронці встановили, що того вечора під час спільного розпивання алкогольних напоїв між господарем та його гостями виникла сварка, яка переросла у бійку. Молоді хлопці накинулись на чоловіка, почали бити руками і ногами, доки той не перестав дихати.
Щоб відвезти від себе підозру, до поліції Київщини зателефонував небіж померлого чоловіка і повідомив про те, що в будинку він виявив тіло свого дядька зі слідами насильницької смерті.
Тіло загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Наразі поліція встановлює усі причини та обставини трагедії.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
«Під час проведення невідкладних слідчих дій до скоєння даного злочину встановлена причетність двох чоловіків 23 та 36-річного віку. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тривання. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та оголошення їм підозри», - інформують у поліції