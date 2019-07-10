На Борщагівці оголений чоловік з кулаками накинувся на дідуся і хлопчика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік вибіг оголеним із під’їзду і почав неадекватно себе поводити Фото: Київ оперативний

Дитину та правопорушника, який, імовірно, перебував під дією препаратів, доставили в лікарню

У вівторок, 9 липня, на вулиці Тулузи у Святошинському районі столиці неадекватний чоловік вдарив дідуся, забрав його візок, пошкодив ним автомобіль і вдарив хлопчика, який пробігав поруч.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко розповів, що поліцейські переглянули відео з камер спостереження та поспілкувались зі свідками події.

«Чоловік вибіг оголеним із під’їзду і почав неадекватно себе поводити. Підбіг до дідуся, вдарив його та відібрав візок. Потім пошкодив ним автомобіль, припаркований поруч, і вдарив 2-річного хлопчика. У конфлікт втрутилися свідки події, затримали правопорушника та передали його поліцейським», - повідомив правоохоронець.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його доставили до лікарні, де після проведеного аналізу встановили, що він отруївся невідомою речовиною.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі», - додав правоохоронець.