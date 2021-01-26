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    Вночі у Києві горіли гаражі

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    До ліквідації пожежі були залучені десять рятувальників - Вночі у Києві горіли гаражі
    До ліквідації пожежі були залучені десять рятувальників
    Фото: ДСНС

    Внаслідок пожежі в гаражах вогнем пошкоджено особисті речі власників

    У ніч на вівторок, 26 січня, сталася пожежа на проспекті Валерія Лобановського, 8-Б у Солом'янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 00:00, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на відкритій місцевості на площі 15 кв. м із розповсюдженням полум’я на два металеві гаражі розміром 3х6 м.

    Через відсутність поблизу вододжерел рятувальникам доводилось здійснювати підвіз води.

    О 00:19 пожежу було локалізовано, а о 00:23 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі в гаражах вогнем пошкоджено особисті речі власників.

    Загиблих і травмованих немає.

    До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 осіб підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 24 січня на території автотранспортного підприємства на вул. Василя Степанченка у Святошинському районі столиці сталася пожежаВнаслідок займання повністю знищено вантажний автомобіль, який знаходився в гаражному боксі, частково пошкоджено чотири напівпричепи та три легкові автомобілі.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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