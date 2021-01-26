Опіки 95% тіла: під час пожежі в будинку в Києві обгорів чоловік

Рятувальники більш як годину боролися з вогнем у будинку

Чоловіка було госпіталізовано до опікового центру

У ніч на вівторок, 26 січня, сталась пожежа у приватному будинку на вул. Малоземельній у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:50, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в приватному одноповерховому житловому будинку розміром 5х 6 м на площі 30 кв. м.

О 02:37 рятувальники локалізували пожежу, а о 03:10 – ліквідували.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з опіками 95% тіла було госпіталізовано до опікового центру чоловіка 1979 року народження, який на момент виникнення пожежі перебував у будинку.

До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей.

24 січня у лікарні помер чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих у Харкові.

23 січня підозрюваного Ігоря Мірончука, якого слідство називає адміністратором згорілого пансіонату «Золотий час» у Харкові, взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Підозрюваний підтвердив, що в будинку не було вогнегасників, а на другому поверсі, де виникла пожежа, перебували люди в найтяжчому стані.

Раніше підозрюваних Ольгу Кравченко та її чоловіка В’ячеслава Кравченка, яких обвинувачення називає відповідно співорганізаторами приватного закладу для літніх людей, і Славіка Акопяна, власника будинку, також заарештували без права внесення застави.



