Купи сміття та рештки МАФів: у Києві знесли ринок (фото)

Ринок на вул. Зодчих реконструюють

На вул. Зодчих, 52 у Святошинському районі Києва (масив Микільська Борщагівка) комунальники знесли ринок.

Наразі на місці ринку залишилися купи сміття і рештки демонтованих кіосків. Відповідні фото оприлюдненні у спільноті «Борщагівка» у Facebook.

Більшість місцевих мешканців підтримують демонтаж ринку. Але їх обурює те, що комунальники не вивезли сміття відразу.

«Обурює цей бруд. Не можна відразу вивезення сміття організувати. Чи щури нехай поки в ньому поживуть? Чому не можна знести – знести, завантажити, вивезти?» – пише одна з киянок у коментарі під дописом.

До слова, попри звіти столичної влади про демонтажі тимчасових споруд, у Києві щодня з’являються нові МАФи. Причому, встановлюють їх на газонах, де раніше росла трава та дерева.