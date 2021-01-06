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    Купи сміття та рештки МАФів: у Києві знесли ринок (фото)

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    Купи сміття на місці знесеного ринку - Купи сміття та рештки МАФів: у Києві знесли ринок (фото)
    Купи сміття на місці знесеного ринку
    Фото: Тетяна Ручко, Facebook

    Ринок на вул. Зодчих реконструюють

    На вул. Зодчих, 52 у Святошинському районі Києва (масив Микільська Борщагівка) комунальники знесли ринок.

    Наразі на місці ринку залишилися купи сміття і рештки демонтованих кіосків. Відповідні фото оприлюдненні у спільноті «Борщагівка» у Facebook.

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    Купи сміття та рештки МАФів: у Києві знесли ринок (фото)
    Купи сміття та рештки МАФів: у Києві знесли ринок (фото)
    Купи сміття та рештки МАФів: у Києві знесли ринок (фото)

    Більшість місцевих мешканців підтримують демонтаж ринку. Але їх обурює те, що комунальники не вивезли сміття відразу.

    «Обурює цей бруд. Не можна відразу вивезення сміття організувати. Чи щури нехай поки в ньому поживуть? Чому не можна знести – знести, завантажити, вивезти?» – пише одна з киянок у коментарі під дописом.

    До слова, попри звіти столичної влади про демонтажі тимчасових споруд, у Києві щодня з’являються нові МАФи. Причому, встановлюють їх на газонах, де раніше росла трава та дерева.

    Теги: Київ торгівля ринок благоустрій кияни
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