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    Новини

    У Борисполі Opel влетів у бетонну огорожу (фото)

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    В результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження - У Борисполі Opel влетів у бетонну огорожу (фото)
    В результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    За кермом автомобіля був 25-річний водій

    Сьогодні, 31 січня, близько 8-ї ранку у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Так, на лінію 102 надійшла інформація від перехожого, що на вулиці Привокзальній біля зруйнованої огорожі стоїть авто з механічними пошкодженнями. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Патрульні прибули на виклик за вказаною адресою. На місці події було з’ясовано, що 25-річний водій автомобіля Opel Omega не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості, скоїв наїзд на бетонну огорожу.

    На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

    Обійшлось без потерпілих.

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    У Борисполі Opel влетів у бетонну огорожу (фото)
    У Борисполі Opel влетів у бетонну огорожу (фото)
    У Борисполі Opel влетів у бетонну огорожу (фото)

    Як повідомлялося, 30 січня на вулиці Академіка Заболотного автомобіль на смерть збив пішохода і зник з місця аварії.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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