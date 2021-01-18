Столичні рятувальники у крижаному спорядженні гасять триповерхівку (фото)

Вода миттєво замерзає на 14-градусному морозі, від чого бойовий одяг пожежних стає наче дерев'яним, а спорядження крижаним

Рятувальники вже кілька годин ліквідовують пожежу в житловому будинку у Дарницькому районі Києва. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«О 16:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Центральній, 11, що у Дарницькому районі столиці», - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначають, що горить покрівля 3-поверхового будинку з розповсюдженням полум’я на третій поверх будівлі.

«Пожежа ускладнюється відсутністю пожежних гідрантів та наявністю дерев‘яних перекриттів у будівлі, якими полум‘я стрімко розповсюджується», - долали рятувальники.

Відзначимо, що о 18:49 займання локалізовано. Ліквідація пожежі поки триває. У ДСНС відзначають складність роботи при температурі повітря в -14 градусів.

«Вода миттєво замерзає на 14-градусному морозі, від чого бойовий одяг пожежних стає дерев'яним, а спорядження крижаним.

На місці задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 37 чоловік особового складу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає», - наголосили в ДСНС.