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    Столичні рятувальники у крижаному спорядженні гасять триповерхівку (фото)

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    У Дарницькому районі Києва 18 січня загорівся триповерховий житловий будинок - Столичні рятувальники у крижаному спорядженні гасять триповерхівку (фото)
    У Дарницькому районі Києва 18 січня загорівся триповерховий житловий будинок
    Фото: ДСНС

    Вода миттєво замерзає на 14-градусному морозі, від чого бойовий одяг пожежних стає наче дерев'яним, а спорядження крижаним

    Рятувальники вже кілька годин ліквідовують пожежу в житловому будинку у Дарницькому районі Києва. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «О 16:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Центральній, 11, що у Дарницькому районі столиці», - йдеться в повідомленні.

    У ДСНС зазначають, що горить покрівля 3-поверхового будинку з розповсюдженням полум’я на третій поверх будівлі.

    «Пожежа ускладнюється відсутністю пожежних гідрантів та наявністю дерев‘яних перекриттів у будівлі, якими полум‘я стрімко розповсюджується», - долали рятувальники.

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    Столичні рятувальники у крижаному спорядженні гасять триповерхівку (фото)
    Столичні рятувальники у крижаному спорядженні гасять триповерхівку (фото)
    Столичні рятувальники у крижаному спорядженні гасять триповерхівку (фото)
    Столичні рятувальники у крижаному спорядженні гасять триповерхівку (фото)
    Столичні рятувальники у крижаному спорядженні гасять триповерхівку (фото)
    Столичні рятувальники у крижаному спорядженні гасять триповерхівку (фото)

    Відзначимо, що о 18:49 займання локалізовано. Ліквідація пожежі поки триває. У ДСНС відзначають складність роботи при температурі повітря в -14 градусів.

    «Вода миттєво замерзає на 14-градусному морозі, від чого бойовий одяг пожежних стає дерев'яним, а спорядження крижаним.

    На місці задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 37 чоловік особового складу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає», - наголосили в ДСНС.

    Теги: пожежа ДСНС вода надзвичайні ситуації рятувальники снігопад повітря
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