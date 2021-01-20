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    На Львівщині у капличці стався вибух, постраждала людина (фото)

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    Внаслідок пожежі була пошкоджена дерев'яна стіна на площі 15 кв. м, дах на площі 15 кв. м і церковний інвентар на площі 40 кв. м. - На Львівщині у капличці стався вибух, постраждала людина (фото)
    Внаслідок пожежі була пошкоджена дерев'яна стіна на площі 15 кв. м, дах на площі 15 кв. м і церковний інвентар на площі 40 кв. м.
    Фото: ДСНС у Львівській області

    Чоловік, який отримав опіки обличчя через пожежу, від госпіталізації відмовився

    На Львівщині у м. Стрий внаслідок вибуху зайнялася дерев'яна капличка священномученика Йосафата Коциловського Української греко-католицької церкви. Про це повідомляє в соцмережі Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

    «Як з'ясувалося після прибуття до місця виклику, в каплиці стався вибух, що спричинив пожежу. Унаслідок вибуху отримав опіки обличчя чоловік, 1958 року народження, – від госпіталізації відмовився. У результаті вибуху знищена дерев'яна стіна на площі 15 кв. м, дерев'яне перекриття на площі 20 кв. м, пошкоджена дерев'яна стіна на площі 20 кв. м, дах прибудови з газоблоків, критий бляхою, розміром 6х10 м на площі 60 кв. м», ‒ йдеться в повідомленні.

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    На Львівщині у капличці стався вибух, постраждала людина (фото)
    На Львівщині у капличці стався вибух, постраждала людина (фото)
    На Львівщині у капличці стався вибух, постраждала людина (фото)

    Рятувальники кажуть, що внаслідок пожежі була пошкоджена дерев'яна стіна на площі 15 кв. м, дах на площі 15 кв. м і церковний інвентар на площі 40 кв. м.

    «Виклик служба порятунку 101 отримала о 7:13 20 січня. О 7:29 пожежу локалізовано, о 7:55 - ліквідовано. До ліквідації пожежі було залучено три одиниці спецтехніки та 15 чоловік особового складу», ‒ інформують в ДСНС.

    Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 20 січня вночі в Одесі горів гуртожиток юридичної академії.

    Нагадаємо, з похолоданням на Київщині побільшало трагедій.

    Теги: пожежа вибух Львівщина ДСНС рятувальники Facebook чоловік
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