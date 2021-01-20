Пожежа з трагічними наслідками: під Києвом у вогні загинув чоловік

Рятувальники виявили тіло чоловіка під час ліквідації пожежі в будинку

У ніч на середу, 20 січня, сталась пожежа у житловому будинку вул. Шолом-Алейхема у м. Бровари. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 01:21.

На місце події направлено два відділення 56 Державної пожежно-рятувальної частини та одне 21Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Розвідкою було встановлено, що горить покрівля на всій площі.

Під час ліквідації пожежі в будинку виявлено тіло господаря 1964 року народження.

О 03:48 пожежу було ліквідовано.

Вогнем знищено перекриття та крівлю на всій площі, пошкоджено крівлі веранди на площі 6 кв. м, господарчі речі та майно.

На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Як повідомлялось, станом на 19 січня із початку 2021 року на території Київської області виникло 211 пожеж, з яких 161 пожежа у житловому секторі. В результаті пожеж загинуло 10 осіб та ще двоє травмовано.

Зокрема, 17 січня у житловому будинку у с. Левковичі Поліського району стався вибух твердопаливного котла. Внаслідок вибуху отримав травми власник будинку, громадянин 1975 року народження.