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    Пожежа з трагічними наслідками: під Києвом у вогні загинув чоловік

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    На місці пожежі працювали 14 рятувальників - Пожежа з трагічними наслідками: під Києвом у вогні загинув чоловік
    На місці пожежі працювали 14 рятувальників
    Фото ілюстративне

    Рятувальники виявили тіло чоловіка під час ліквідації пожежі в будинку

    У ніч на середу, 20 січня, сталась пожежа у житловому будинку вул. Шолом-Алейхема у м. Бровари. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 01:21.

    На місце події направлено два відділення 56 Державної пожежно-рятувальної частини та одне  21Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Розвідкою було встановлено, що горить покрівля на всій площі.

    Під час ліквідації пожежі в будинку виявлено тіло господаря 1964 року народження.

    О 03:48 пожежу було ліквідовано.

    Вогнем знищено перекриття та крівлю на всій площі, пошкоджено крівлі веранди на площі 6 кв. м, господарчі речі та майно.

    На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.

    Причина пожежі та збитки встановлюються.

    Як повідомлялось, станом на 19 січня із початку 2021 року на території Київської області виникло 211 пожеж, з яких 161 пожежа у житловому секторі. В результаті пожеж загинуло 10 осіб та ще двоє травмовано.

    Зокрема, 17 січня у житловому будинку у с. Левковичі Поліського району стався вибух твердопаливного котлаВнаслідок вибуху отримав травми власник будинку, громадянин 1975 року народження.

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок чоловік
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