Як киянам безпечно зігріти оселі в морози: поради рятувальників

Рятувальники поспілкувались із мешканцями багатоквартирних і приватних житлових будинків та нагадали їм основні правила пожежної безпеки

З настанням морозу мешканці житлових будинків столиці намагаються якнайшвидше зігріти свої домівки та використовують різного роду електричні обігрівачі. Це може призвести до пожеж, зазначає Головне управління ДСНС у Києві.

Тож рятувальники нагадали основні правила експлуатації електрообігрівальних приладів:

перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, що він не має механічних ушкоджень;

не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження;

не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;

не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу;

не обігрівати житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами;

не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку.

Представники Служби порятунку «101» поспілкувались із мешканцями багатоквартирних і приватних житлових будинків та нагадали їм основні правила пожежної безпеки у побуті та причини виникнення пожеж у будинках. Крім того, громадянам розповіли про те, як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації, як доглядати за пічним опаленням та правила користування електричними приладами.

Як повідомлялось, станом на 19 січня із початку 2021 року на території Київської області виникло 211 пожеж, з яких 161 пожежа у житловому секторі. В результаті пожеж загинуло 10 осіб та ще двоє травмовано.