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    На будівництві під Києвом загинув чоловік (фото)

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    Чоловік загинув у ямі на будівництві - На будівництві під Києвом загинув чоловік (фото)
    Чоловік загинув у ямі на будівництві
    Фото: ДСНС

    На приватній території чоловік упав в яму

    У понеділок, 16 серпня, у с. Лісники Феодосіївської сільської громади Обухівського району чоловік на приватному подвір’ї упав у яму. Відповідний виклик про допомогу надійшов до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району.

    На місце події виїхав черговий караул 44 Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники дістали потерпілого, 1983 року народження, з ями та передали його бригаді швидкої медичної допомоги. Але медики вже не могли допомогти чоловікові та констатували смерть.

    До рятувальних робіт від ДСНС залучалося три чоловіки особового складу та одна одиниця техніки.

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    На будівництві під Києвом загинув чоловік (фото)
    На будівництві під Києвом загинув чоловік (фото)
    На будівництві під Києвом загинув чоловік (фото)
    На будівництві під Києвом загинув чоловік (фото)

    Як повідомлялося, 11 серпня у с. Кулябівка Яготинської міської громади стався обвал погреба та під завалом опинилися двоє осіб. Рятувальники деблокували потерпілих та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

    Теги: трагедія ДСНС будівництво смерть Київщина рятувальники
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    На будівництві під Києвом загинув чоловік (фото)