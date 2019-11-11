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    Новини

    На бульварі Перова вночі згорів автомобіль

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    Вогнеборці за пів години ліквідували пожежу в автомобілі - На бульварі Перова вночі згорів автомобіль
    Вогнеборці за пів години ліквідували пожежу в автомобілі

    Вогнем пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття автомобіля

    У ніч на понеділок, 11 листопада, у дворі 9-поверхового житлового будинку на бульварі Перова, 48 у Дніпровському районі столиці горів автомобіль. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:38.

    До місця виклику було направлено рятувальників 13-Державної пожежно-рятувальної частини.

    По прибуттю було встановлено, що горить автомобіль марки КІА, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 04:09 пожежу вдалося ліквідувати.

    Внаслідок займання в автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталося 82 пожежі.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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