У Києві горів ринок «Юність»



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Вогонь спалахнув на даху павільйону, після чого поширився на внутрішні приміщення

У ніч на понеділок, 11 листопада, в Києві на території ринку Юність сталася пожежа.

Як повідомляє Інформатор, пожежа почалася близько опівночі.

Відзначається, що вогонь спалахнув на даху павільйону, після чого поширився на внутрішні приміщення.

Площа пожежі склала близько 60 кв м.

«Врешті-решт близько 00:40 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу … Ще через десять хвилин пожежу повністю ліквідували», — пише портал.

Причина загоряння поки невідома.

Перед цим пожежа на території ринку Юність сталася 13 вересня. Тоді в результаті інциденту постраждала жінка.