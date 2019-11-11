  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві горів ринок «Юність»

    • Розсилка
    У Києві горів ринок «Юність»

    Вогонь спалахнув на даху павільйону, після чого поширився на внутрішні приміщення

    У ніч на понеділок, 11 листопада, в Києві на території ринку Юність сталася пожежа.

    Як повідомляє Інформатор, пожежа почалася близько опівночі.

    Відзначається, що вогонь спалахнув на даху павільйону, після чого поширився на внутрішні приміщення.

    Площа пожежі склала близько 60 кв м.

    «Врешті-решт близько 00:40 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу … Ще через десять хвилин пожежу повністю ліквідували», — пише портал.

    Причина загоряння поки невідома.

    Перед цим пожежа на території ринку Юність сталася 13 вересня. Тоді в результаті інциденту постраждала жінка.

    пожежа Київ ринок жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ