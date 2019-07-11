На Центральному залізничному вокзалі Києва запустили додаткове кондиціонування



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Модернізовано системи охолодження повітря на конкорсі вокзалу Київ-Пасажирський

«Укрзалізниця» запустила додаткову систему кондиціонування конкорсу (зали для пасажирів) залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський. Також у планах компанії впровадити подібні кліматичні системи на самому вокзалі. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Завдяки впровадженій системі додатково кондиціонується повітря 5 тис. кв. м площ конкорсу. Щодня центральний залізничний вокзал столиці обслуговує близько 100 тисяч пасажирів. Наразі «Укрзалізниця» здійснює комплекс заходів для того, щоб створити комфортніші умови перебування на цьому об’єкті для пасажирів, зазначили в УЗ.

«Роботи з модернізації систем охолодження повітря на конкорсі вокзалу Київ-Пасажирський були розпочаті ще у 2012 році, але через відсутність фінансування роботи так і не були закінчені. Вже цього року керівництвом «Укрзалізниці» були виділені кошти на завершення робіт із запуску в експлуатацію системи кондиціонування конкорсу. Надалі подібні кліматичні системи будуть впроваджені і на самому вокзалі», - розповіли в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» назвали перелік найбільш прибуткових поїздів за перше півріччя 2019 року. Так, найприбутковішим виявився поїзд №5/6 сполученням «Київ-Москва». Він приніс більше прибутків, ніж п’ять найприбутковіших внутрішніх поїздів.