В «Укрзалізниці» назвали найприбутковіші потяги у першому півріччі цього року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поїзд сполученням «Київ-Москва» приніс «Укрзалізниці»17,7 млн грн

Найприбутковішим у першому півріччі цього року виявився потяг сполученням «Київ-Москва»

В «Укрзалізниці» назвали перелік найбільш прибуткових поїздів за перше півріччя 2019 року. Так, найприбутковішим виявився поїзд №5/6 сполученням «Київ-Москва». Він приніс більше прибутків, ніж п’ять найприбутковіших внутрішніх поїздів.

Про це повідомляє прес-служби «Укрзалізниці».

Так, за перше півріччя 2019 року поїзд сполученням «Київ-Москва» приніс компанії 117,7 мільйона гривень, при тому, що він заповнений на дві третини. Для порівняння 5 найбільш прибуткових поїздів на внутрішніх напрямках принесли за півроку 101,1 мільйона гривень прибутку.

Загалом топ-5 найприбутковіших міжнародних напрямків «Укрзалізниці» — до Москви. Вони за перші пів року принесли Укрзалізниці 230 мільйонів гривень прибутку. Їхня заповненість склала від 60% до 77%.

Найбільш прибутковим внутрішнім поїздом став Київ-Одеса, що приніс 32,1 мільйона гривень прибутку. Його заповненість склала 88%. Другим найбільш прибутковим внутрішнім поїздом став Київ-Дніпро, який приніс 23,9 мільйона гривень прибутку при заповненості на рівні 93%.

Найбільш збитковими поїздами в Україні за перші півроку стали Київ-Маріуполь (101,4 мільйона гривень збитку при заповненості 91%), Київ-Рахів (78,9 мільйона гривень збитків при заповненості 90%) та Херсон-Львів (61,3 мільйона гривень збитків при заповненості 95%).

Нагадаємо, що на початку 2019 року в «Укрзалізниці» анонсували зменшення кількості поїздів з Росією через падіння попиту на них.

У 2018 році «Укрзалізниця» скасувала прямі поїзди та причіпні вагони до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова. Звільнені від перевезень поїзди використовують для перевезень всередині України.