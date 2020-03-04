  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кличка ламають голову, як знести незаконні МАФи, оформлені як нерухоме майно

    • Розсилка
    <p>Віталій Кличко провів засідання Антикорупційної ради при Київському міському голові</p> - У Кличка ламають голову, як знести незаконні МАФи, оформлені як нерухоме майно

    Віталій Кличко провів засідання Антикорупційної ради при Київському міському голові

    У Києві існує велика проблема з демонтажем деяких МАФів

    Мер Києва Віталій Кличко провів засідання Антикорупційної ради при київському міському голові. Зокрема, під час засідання були розглянуті питання проблеми демонтажу МАФів і кіосків, що встановлені неправомірно, проблемних забудов в Києві та ін.

    Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «У Києві сьогодні існує велика проблема з демонтажем деяких МАФів і кіосків, що встановлені неправомірно. Але демонтувати їх ми не можемо, бо ці МАФи мають право власності. Тому вже чимало негативних прикладів у судах. Коли юридично звичайнісінький кіоск перетворився на об’єкт нерухомості», - підкреслив Кличко. 

    Він пояснив, що основною проблемою демонтажу самочинно встановлених МАФів і кіосків  у Києві є незаконна реєстрація права власності на такі споруди, як на об’єкти нерухомого майна. У більшості випадків такі незаконні реєстраційні дії здійснюються державними реєстраторами незаконно та мають корупційну складову.

    «Кіоск не може бути об’єктом нерухомості, бо виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється без улаштування фундаменту, на відміну від об’єкту нерухомого майна, - додав мер. - Тому міська влада звертається до Міністерства юстиції України, аби звернути увагу на цю проблему та провести з державними реєстраторами роз’яснювальну роботу, щоб не допустити оформлення кіосків, як нерухомого майна. Також просимо скасувати вже діючі рішення про реєстрацію прав на нерухоме майно виявлених міською владою об’єктів. Бо це є порушенням чинного законодавства».

    Також на засідання Антикорупційної ради винесене питання проблемних забудов в Києві та необхідність публікувати проекти містобудівних умов і обмежень на сайті Департаменту містобудування та архітектури для мінімізації корупційних ризиків та забезпечення доступу зацікавленої громадськості до відповідної інформації.

    Віталій Кличко Київ Міністерство юстиції майно МАФи реєстрація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ