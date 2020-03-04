У Кличка ламають голову, як знести незаконні МАФи, оформлені як нерухоме майно



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Віталій Кличко провів засідання Антикорупційної ради при Київському міському голові

У Києві існує велика проблема з демонтажем деяких МАФів

Мер Києва Віталій Кличко провів засідання Антикорупційної ради при київському міському голові. Зокрема, під час засідання були розглянуті питання проблеми демонтажу МАФів і кіосків, що встановлені неправомірно, проблемних забудов в Києві та ін.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«У Києві сьогодні існує велика проблема з демонтажем деяких МАФів і кіосків, що встановлені неправомірно. Але демонтувати їх ми не можемо, бо ці МАФи мають право власності. Тому вже чимало негативних прикладів у судах. Коли юридично звичайнісінький кіоск перетворився на об’єкт нерухомості», - підкреслив Кличко.

Він пояснив, що основною проблемою демонтажу самочинно встановлених МАФів і кіосків у Києві є незаконна реєстрація права власності на такі споруди, як на об’єкти нерухомого майна. У більшості випадків такі незаконні реєстраційні дії здійснюються державними реєстраторами незаконно та мають корупційну складову.

«Кіоск не може бути об’єктом нерухомості, бо виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється без улаштування фундаменту, на відміну від об’єкту нерухомого майна, - додав мер. - Тому міська влада звертається до Міністерства юстиції України, аби звернути увагу на цю проблему та провести з державними реєстраторами роз’яснювальну роботу, щоб не допустити оформлення кіосків, як нерухомого майна. Також просимо скасувати вже діючі рішення про реєстрацію прав на нерухоме майно виявлених міською владою об’єктів. Бо це є порушенням чинного законодавства».

Також на засідання Антикорупційної ради винесене питання проблемних забудов в Києві та необхідність публікувати проекти містобудівних умов і обмежень на сайті Департаменту містобудування та архітектури для мінімізації корупційних ризиків та забезпечення доступу зацікавленої громадськості до відповідної інформації.