Укрзалізниця зносить МАФи і «наливайки» на Центральному вокзалі в Києві



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Під знесення потраплять 26 торгових точок

До кінця цього тижня Укрзалізниця розпочне другу масштабну хвилю демонтажу МАФів на станції Київ-Пасажирський. Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу.

Про це повідомляє пресслужба УЗ з посиланням на члена правління АТ «Укрзалізниця» Марчіна Целеєвського.

«Наша мета — зробити головні залізничні ворота України комфортним та безпечним простором для громадян. В рамках комплексної програми із поліпшення сервісу «Назустріч клієнту» Укрзалізниця розпочала ліквідацію осередків хаотичної торгівлі та посилює контроль за порядком та безпекою на вокзалі. Минулого року ми ліквідували 10 кіосків на Вокзальній площі, а вже цієї п’ятниці стартує друга масштабна хвиля демонтажу МАФів», — зазначив він.

За його словами, демонтаж МАФів на вокзалі триває з осені минулого року.

Компанія планує знести 10 МАФів, розташованих на площі біля західного підземного переходу та ще 16 точок – у конкорсі, який з’єднує Центральний та Південний вокзали. Під ліквідацію підпадають торговельні території, на які закінчився термін оренди, в тому числі точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, що залишаться на вокзалі, будуть реконструйовані та приведені до єдиного стилю.

Крім того, для посилення правопорядку на вокзалі з лютого 2020 року Укрзалізниця залучила працівників Національної поліції. Наразі на території Центрального та Південного вокзалів розташовано 15 постів Управління поліції охорони, на яких чергують 25 правоохоронців. «Охорона поліцією дозволить забезпечити порядок на вокзалі і вже дає перші результати. Новий формат взаємодії з правоохоронцями ми зараз випробовуємо на станції Київ-Пасажирський і в майбутньому плануємо поширити на інші великі вокзали країни», — резюмував Целеєвський.

Як повідомлялося, з січня 2019 року і до цього часу у Києві демонтували понад 1500 незаконних споруд.