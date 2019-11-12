На Червоному хуторі в Києві сталася стрілянина (фото)



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На місці інциденту поліцейські вилучили стріляні гільзи Фото: Нацполіція

33-річний чоловік отримав вогнепальні непроникаючі поранення

На вулиці Боровій у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина. Заявник, який повідомив про це у поліцію, розповів, що почув постріли, після чого виявив пораненого сусіда. За вказаною адресою виїхали додаткові наряди та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці встановили, що біля будинку між двома чоловіками виникла словесна перепалка. Згодом один із чоловіків здійснив кілька пострілів у бік свого опонента, після чого втік на автомобілі.

У результаті конфлікту господар домоволодіння отримав вогнепальні непроникаючі поранення грудей. 33-річного потерпілого у задовільному стані доставили до медичного закладу.

Правоохоронці оглянули місце події, провели ряд необхідних першочергових слідчих дій та вилучили стріляні гільзи, попередньо від травматичної зброї, які відправили на експертизу.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення місцезнаходження та затримання зловмисника. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.