У Харкові поліцейський відкрив стрілянину в метро



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На момент інциденту станція метро «Наукова» не працювала та була порожньою

Спецпідрозділ патрульної поліції «ТОР» роззброїв 22-річного капрала поліції та затримав його

У Харкові поліцейський відділу в метрополітені відкрив стрілянину на станції метро. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, постраждалих немає.

На момент інциденту станція метро «Наукова» не працювала та була порожньою.

Інформація про надзвичайну подію надійшла до чергової частини ГУНП в Харківської області близько 3:50.

На місце терміново прибули керівництво обласного главку поліції, відділу поліції в метрополітені, інспекція з особового складу, Управління внутрішньої безпеки, слідчо-оперативна група та психологи.

Спецпідрозділ патрульної поліції «ТОР» роззброїв 22-річного капрала поліції та затримав його.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

За вказаним фактом призначено службове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності. Про подію поінформовано територіальне управління ДБР у м. Полтаві.