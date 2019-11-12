У Харкові поліцейський відкрив стрілянину в метро
Спецпідрозділ патрульної поліції «ТОР» роззброїв 22-річного капрала поліції та затримав його
У Харкові поліцейський відділу в метрополітені відкрив стрілянину на станції метро. Про це повідомляє прес-служба поліції.
Як зазначається, постраждалих немає.
На момент інциденту станція метро «Наукова» не працювала та була порожньою.
Інформація про надзвичайну подію надійшла до чергової частини ГУНП в Харківської області близько 3:50.
На місце терміново прибули керівництво обласного главку поліції, відділу поліції в метрополітені, інспекція з особового складу, Управління внутрішньої безпеки, слідчо-оперативна група та психологи.
Спецпідрозділ патрульної поліції «ТОР» роззброїв 22-річного капрала поліції та затримав його.
Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.
За вказаним фактом призначено службове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності. Про подію поінформовано територіальне управління ДБР у м. Полтаві.