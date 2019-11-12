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    У Харкові поліцейський відкрив стрілянину в метро

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    <span>На момент інциденту станція метро &laquo;Наукова&raquo; не працювала та була порожньою&nbsp;</span> - У Харкові поліцейський відкрив стрілянину в метро
    На момент інциденту станція метро «Наукова» не працювала та була порожньою 

    Спецпідрозділ патрульної поліції «ТОР» роззброїв 22-річного капрала поліції та затримав його

    У Харкові поліцейський відділу в метрополітені відкрив стрілянину на станції метро. Про це повідомляє прес-служба поліції.

    Як зазначається, постраждалих немає.

    На момент інциденту станція метро «Наукова» не працювала та була порожньою.

    Інформація про надзвичайну подію надійшла до чергової частини ГУНП в Харківської області близько 3:50.

    На місце терміново прибули керівництво обласного главку поліції, відділу поліції в метрополітені, інспекція з особового складу, Управління внутрішньої безпеки, слідчо-оперативна група та психологи.

    Спецпідрозділ патрульної поліції «ТОР» роззброїв 22-річного капрала поліції та затримав його.

    Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. 

    За вказаним фактом призначено службове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності. Про подію поінформовано територіальне управління ДБР у м. Полтаві.

    Харків метро розслідування поліція інспекція стрілянина
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