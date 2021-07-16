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    На два місяці обмежено рух на одній із магістралей Києва

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    Ділянку дороги&nbsp;Т-10-27&nbsp;довгий час не оновлювали - На два місяці обмежено рух на одній із магістралей Києва
    Ділянку дороги Т-10-27 довгий час не оновлювали
    Фото з відкритих джерел

    На ділянці автошляху Т-10-27 розпочинається середній ремонт

    Із 16 липня до 19 вересня на частині автошляху Т-10-27 (від Столичного шосе до вул. Академіка Заболотного) буде частково обмежено рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    За інформацією автодорівців, на ділянці автошляху Т-10-27 розпочинається середній ремонт. Цю ділянку довгий час не оновлювали.

    Роботи дорожники виконуватимуть комплексно з капітальним ремонтом Кільцевої дороги (на частині від площі Одеської до вул. Ватутіна), щоб двічі не обмежувати рух.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Як повідомлялося, з 15 липня до 9 серпня на проспекті Валерія Лобановського в Києві частково обмежено рух транспорту. Там розпочався середній ремонт.

    До 18 липня на вулиці Генерала Алмазова частково обмежено рух транспорту.

    З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекрили рух транспорту.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    На два місяці обмежено рух на одній із магістралей Києва