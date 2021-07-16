На два місяці обмежено рух на одній із магістралей Києва

Ділянку дороги Т-10-27 довгий час не оновлювали

На ділянці автошляху Т-10-27 розпочинається середній ремонт

Із 16 липня до 19 вересня на частині автошляху Т-10-27 (від Столичного шосе до вул. Академіка Заболотного) буде частково обмежено рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

За інформацією автодорівців, на ділянці автошляху Т-10-27 розпочинається середній ремонт. Цю ділянку довгий час не оновлювали.

Роботи дорожники виконуватимуть комплексно з капітальним ремонтом Кільцевої дороги (на частині від площі Одеської до вул. Ватутіна), щоб двічі не обмежувати рух.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, з 15 липня до 9 серпня на проспекті Валерія Лобановського в Києві частково обмежено рух транспорту. Там розпочався середній ремонт.

До 18 липня на вулиці Генерала Алмазова частково обмежено рух транспорту.

З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекрили рух транспорту.