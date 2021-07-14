На одному з проспектів Києва майже на місяць обмежать рух

Розпочинається ремонт проспекту Лобановського

Із 21:00 15 липня до 07:00 9 серпня на проспекті Валерія Лобановського в Києві частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Розпочинається середній ремонт проспекту. Із 15 липня до 9 серпня дорожники виконають роботи з оновлення дорожнього покриття на ділянці між вул. В. Брожка та вул. Деміївської в обох напрямках.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, з 20:00 14 липня до 07:00 15 липня на Парковій дорозі частково обмежать рух транспорту.

Також до 18 липня на вулиці Генерала Алмазова частково обмежено рух транспорту.

З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекрили рух транспорту.