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    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)

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    Під час поливу&nbsp;зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту - Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Під час поливу зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту
    Фото: Київавтодор

    На дорогах працюють близько 60 поливомийних машин

    У Києва триває спека. Комунальні підприємства, підпорядковані корпорації «Київавтодор», у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць, повідомляє корпорація.

    Впродовж доби на дорогах працюють понад 59 одиниць поливомийних машин.

    Завдяки таким роботам зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту, змивається пил та бруд. Крім того, полив вулиць запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.

    Миття магістральних вулиць проводиться з 23:00 до 6:00 години ранку, коли трафік на них найменший. Інші вулиці поливають упродовж доби.

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    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)
    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)

    Нагадаємо, що діє заборона в’їзду великовагового транспорту до столиці за температури +28°С і вище.

    Як повідомлялося, 14-16 липня у Києві та у столичній області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У спеку кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень змонтували спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

    Мешканців київського зоопарку рятують від спеки теж водними процедурами

    А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: Київ дороги спека Київавтодор
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    Столичні дорожники посилено поливають розпечені дороги (фото)