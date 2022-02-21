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    На дорогах Києва запрацювали нові камери відеофіксації: адреси

    Нові прилади розташовані у 25 містах та 16 областях - На дорогах Києва запрацювали нові камери відеофіксації: адреси
    Нові прилади розташовані у 25 містах та 16 областях
    фото: vn.20minut.ua

    У Києві запрацювало десять нових приладів контролю

    Від сьогодні, 21 лютого, в Україні почали працювати нові комплекси фото- та відеофіксації порушень ПДР. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

    У Києві з'явилося десять нових приладів контролю «Каскада» за такими адресами:

    • вул. Братиславська, 9-Г, напрямок приладу – вул. Крайня;
    • просп. Голосіївський, 96, напрямок приладу – вул. Маричанська;
    • просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок приладу – вул. Полковника Потєхіна;
    • просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок приладу – вул. Миколи Закревського;
    • вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок приладу – просп. Володимира Маяковського;
    • вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок приладу – просп. Володимира Маяковського;
    • вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок приладу – вул. Новомостицька;
    • просп. правди, 58, напрямок приладу – вул. Світлицького;
    • вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок приладу – вул. Пріорська;
    • вул. Автозаводська, 24/1, напрямок приладу – вул.Коноплянська.

    Окрім Києва, нові камери з'явилися у Сумах, Вінниці, Мукачеві, а також на трасах в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

    У місті Суми додалося два комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР за такими адресами:

    • вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок приладу – вул. Івана Сірка;
    • вул.Кондратьєва, 129, напрямок приладу – вул. Прокоф'єва.

    У Вінниці камеру контролю швидкості можна виявити за адресою вул.Пирогова, 61 у напрямку вул. Костянтина Василенка.

    У Мукачеві два прилади контролю «Каскад» розташовані за такими адресами:

    • вул. Івана Франка, 74, напрямок приладу – вул. Миру;
    • вул. Великогірна, 51, напрямок приладу – вул.Томаша Масарика.

    На трасах Закарпатської області за межами населених пунктів з'явилося шість нових камер:

    • на 95 км + 424 автодороги Н-09, напрямок – смт Буштино;
    • на 98 км + 824 автодороги Н-09, напрямок – с. Бедевля;
    • на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок – вул.;
    • на 39 км + 706 автодороги М-23, напрямок – вул. Молодіжна;
    • на 0 км + 907 автодороги М-23, напрямок – вул. Мікеша;
    • на 0 км + 694 автодороги Т-07 – 19, напрямок приладу - вул.Центральна.

    На автошляхах Івано-Франківської області за межами населених пунктів встановлено три нових камери фото- та відеофіксації в таких місцях:

    • на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок – смт Делятин;
    • на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок – вул. Грушевського;
    • на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок – с.Татарів.

    Всього ж з понеділка 21 лютого 2022 року автоматично фіксують правопорушення 270 приладів, розташованих у 25 містах та 16 областях.

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    Теги: МВС дороги водій ПДР автомобіль Олексій Білошицький
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    На дорогах Києва запрацювали нові камери відеофіксації: адреси