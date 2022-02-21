На дорогах Києва запрацювали нові камери відеофіксації: адреси

Нові прилади розташовані у 25 містах та 16 областях

У Києві запрацювало десять нових приладів контролю

Від сьогодні, 21 лютого, в Україні почали працювати нові комплекси фото- та відеофіксації порушень ПДР. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

У Києві з'явилося десять нових приладів контролю «Каскада» за такими адресами:

вул. Братиславська, 9-Г, напрямок приладу – вул. Крайня;

просп. Голосіївський, 96, напрямок приладу – вул. Маричанська;

просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок приладу – вул. Полковника Потєхіна;

просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок приладу – вул. Миколи Закревського;

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок приладу – просп. Володимира Маяковського;

вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок приладу – просп. Володимира Маяковського;

вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок приладу – вул. Новомостицька;

просп. правди, 58, напрямок приладу – вул. Світлицького;

вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок приладу – вул. Пріорська;

вул. Автозаводська, 24/1, напрямок приладу – вул.Коноплянська.

Окрім Києва, нові камери з'явилися у Сумах, Вінниці, Мукачеві, а також на трасах в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

У місті Суми додалося два комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР за такими адресами:

вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок приладу – вул. Івана Сірка;

вул.Кондратьєва, 129, напрямок приладу – вул. Прокоф'єва.

У Вінниці камеру контролю швидкості можна виявити за адресою вул.Пирогова, 61 у напрямку вул. Костянтина Василенка.

У Мукачеві два прилади контролю «Каскад» розташовані за такими адресами:

вул. Івана Франка, 74, напрямок приладу – вул. Миру;

вул. Великогірна, 51, напрямок приладу – вул.Томаша Масарика.

На трасах Закарпатської області за межами населених пунктів з'явилося шість нових камер:

на 95 км + 424 автодороги Н-09, напрямок – смт Буштино;

на 98 км + 824 автодороги Н-09, напрямок – с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок – вул.;

на 39 км + 706 автодороги М-23, напрямок – вул. Молодіжна;

на 0 км + 907 автодороги М-23, напрямок – вул. Мікеша;

на 0 км + 694 автодороги Т-07 – 19, напрямок приладу - вул.Центральна.

На автошляхах Івано-Франківської області за межами населених пунктів встановлено три нових камери фото- та відеофіксації в таких місцях:

на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок – смт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок – вул. Грушевського;

на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок – с.Татарів.

Всього ж з понеділка 21 лютого 2022 року автоматично фіксують правопорушення 270 приладів, розташованих у 25 містах та 16 областях.