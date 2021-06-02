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    Українцям пропонують заробляти на водіях-порушниках: 10% від штрафу

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    За фіксацію порушення ПДР пропонують платити 10% від штрафу - Українцям пропонують заробляти на водіях-порушниках: 10% від штрафу
    За фіксацію порушення ПДР пропонують платити 10% від штрафу
    Фото з відкритих джерел

    В МВС пропонують платити 10% від суми штрафів українцям, які повідомили про порушення

    У Міністерстві внутрішніх справ розробляють законопроект, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення Правил дорожнього руху, допущені іншими водіями.

    Про це на брифінгу 1 червня 2021 року повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    За його словами, водії за допомогою звичайних смартфонів і відереєстраторів зможуть фіксувати порушення ПДР, вчинені іншими учасниками дорожнього руху, і направляти їх патрульної поліції для складання протоколів.

    Фото- і відео, зібрані водіями, будуть використовуватися в судах як доказ скоєного правопорушення.

    Для того, щоб обмін даними між поліцією і громадянами став можливий, буде використовуватися додаток «Дiя», де будуть реєструватися водії, які бажають допомогти поліції в наведенні порядку на дорогах країни.

    Крім того, ініціатори законопроєкту пропонують встановити винагороду в розмірі 10% від суми штрафу для водіїв, які зафіксували правопорушення іншого водія на дорозі.

    Джерело: 24 канал

    Теги: МВС Антон Геращенко ПДР
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    Українцям пропонують заробляти на водіях-порушниках: 10% від штрафу