Українцям пропонують заробляти на водіях-порушниках: 10% від штрафу
В МВС пропонують платити 10% від суми штрафів українцям, які повідомили про порушення
У Міністерстві внутрішніх справ розробляють законопроект, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення Правил дорожнього руху, допущені іншими водіями.
Про це на брифінгу 1 червня 2021 року повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, водії за допомогою звичайних смартфонів і відереєстраторів зможуть фіксувати порушення ПДР, вчинені іншими учасниками дорожнього руху, і направляти їх патрульної поліції для складання протоколів.
Фото- і відео, зібрані водіями, будуть використовуватися в судах як доказ скоєного правопорушення.
Для того, щоб обмін даними між поліцією і громадянами став можливий, буде використовуватися додаток «Дiя», де будуть реєструватися водії, які бажають допомогти поліції в наведенні порядку на дорогах країни.
Крім того, ініціатори законопроєкту пропонують встановити винагороду в розмірі 10% від суми штрафу для водіїв, які зафіксували правопорушення іншого водія на дорозі.
Джерело: 24 канал