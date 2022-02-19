Глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео)

Разом із міністром під обстріл потрапили і журналісти

Російські найманці використали артилерію під Новолуганським

Артилерія бойовиків російських гібридних сил обстріляла 19 лютого після обіду Новолуганське, коли там з візитом перебував керівник МВС України Денис Монастирський і група міжнародних журналістів.

Як передає «Радіо Свобода», спочатку бойовики вдарили з мінометів, згодом почалися артобстріли, снаряди падали за 300 м від місця, де перебували міністр і журналісти.

Автор: Радіо Свобода

Нагадаємо, народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули на військовому літаку в зону проведення Операції Об'єднаних сил. Депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації.

За її інформацією, народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції військових.

Тим часом розвідка попереджує, що російські терористи замінували будівлі в окупованому Донецьку.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.