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    Події в Україні

    Глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео)

    Разом із міністром під обстріл потрапили і журналісти - Глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео)
    Разом із міністром під обстріл потрапили і журналісти
    скріншот із відео

    Російські найманці використали артилерію під Новолуганським

    Артилерія бойовиків російських гібридних сил обстріляла 19 лютого після обіду Новолуганське, коли там з візитом перебував керівник МВС України Денис Монастирський і група міжнародних журналістів.

    Як передає «Радіо Свобода», спочатку бойовики вдарили з мінометів, згодом почалися артобстріли, снаряди падали за 300 м від місця, де перебували міністр і журналісти.

    Автор: Радіо Свобода

    Нагадаємо, народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули на військовому літаку в зону проведення Операції Об'єднаних сил. Депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації.

    За її інформацією, народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції військових.

    Тим часом розвідка попереджує, що російські терористи замінували будівлі в окупованому Донецьку.

    На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

    Читайте також: З'явилося відео обстрілу журналістів та нардепів на Донбасі
    Теги: розвідка МВС бойовики на Донбасі Донбас міністр Свобода війна обстріл Денис Монастирський
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    Глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео)