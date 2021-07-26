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    Поліція затримала банду, яка нападала на чиновників та силовиків

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    Озброєне угруповання підозрюється у причетності до більш ніж 20 тяжких та особливо тяжких злочинів - Поліція затримала банду, яка нападала на чиновників та силовиків
    Озброєне угруповання підозрюється у причетності до більш ніж 20 тяжких та особливо тяжких злочинів
    Фото: Нацполіція

    Банда діяла з 2017 року, її ватажком виявився колишній силовик

    У Київській області правоохоронці затримали банду розбійників, які нападали на чиновників, суддів та представників силових структур. Злочинці фільмували жертв на відео та відкрили власний Телеграм-канал. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

    Відомо, що розбійники здійснили понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Банда діяла з 2017 року, її ватажком виявився екс-працівник однієї із силових структур.

    «Затримання особливо небезпечної банди розбійників…серед жертв нападників – чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не лише здійснювали напади, але і фільмували жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією правоохоронців, сьогодні відбудеться брифінг начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова щодо затримання злочинного угруповання.

    Він розповість хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди, а також надасть рекомендації як убезпечити свої домівки від злочинних посягань.

    Нещодавно силовики затримали колекторів, які видавали себе за працівників НАЗК. Як зазначили правоохоронці, під час шантажу фігуранти погрожували жертві розмістити в мережі її підробні фото порнографічного змісту.

    На початку липня стало відомо, що поліція розшукує особливо небезпечну банду.

    Теги: банда Київщина чиновник напад суддя поліція
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    Поліція затримала банду, яка нападала на чиновників та силовиків