Поліція затримала банду, яка нападала на чиновників та силовиків

Озброєне угруповання підозрюється у причетності до більш ніж 20 тяжких та особливо тяжких злочинів

Озброєне угруповання підозрюється у причетності до більш ніж 20 тяжких та особливо тяжких злочинів

Банда діяла з 2017 року, її ватажком виявився колишній силовик

У Київській області правоохоронці затримали банду розбійників, які нападали на чиновників, суддів та представників силових структур. Злочинці фільмували жертв на відео та відкрили власний Телеграм-канал. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Відомо, що розбійники здійснили понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Банда діяла з 2017 року, її ватажком виявився екс-працівник однієї із силових структур.

«Затримання особливо небезпечної банди розбійників…серед жертв нападників – чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не лише здійснювали напади, але і фільмували жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, сьогодні відбудеться брифінг начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова щодо затримання злочинного угруповання.

Він розповість хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди, а також надасть рекомендації як убезпечити свої домівки від злочинних посягань.

Нещодавно силовики затримали колекторів, які видавали себе за працівників НАЗК. Як зазначили правоохоронці, під час шантажу фігуранти погрожували жертві розмістити в мережі її підробні фото порнографічного змісту.

На початку липня стало відомо, що поліція розшукує особливо небезпечну банду.