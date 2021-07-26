На Житомирщині троє чоловіків пограбували та побили депутата від «Слуги народу»

Увечері 24 липня на депутата Коростенської міської ради від «Слуги народу» Андрія Недашківського напали на вулиці

Депутата пограбували внаслідок спровокованої суперечки із перехожими, які перед цим розпивали спиртне

Правоохоронці Житомирської області викрили трьох осіб, причетних до побиття й пограбування увечері 24 липня депутата Коростенської міської ради від «Слуги народу» Андрія Недашківського. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

За даними правоохоронців, близько о 21:40 до поліції звернувся 48-річний депутат міської ради (у «Слузі народу» вже підтвердили, що мова йде про Андрія Недашківського). Як пізніше було з’ясовано, потерпілого пограбували внаслідок спровокованої суперечки із перехожими, які перед цим розпивали спиртне.

«Попередньо, учасники пиятики спровокували раптову суперечку із перехожим, у ході якої спричинили йому тілесних ушкоджень та відібрали сумку разом із гаманцем та іншими особистими речами», – відзначає пресслужба поліції.

Недашківський одразу звернувся до лікарні, де йому й діагностували черепно-мозкову травму, забої й садна.

«Зібравши інформацію на місці події, ми швидко встановили спочатку особу одного із підозрюваних, а згодом і двох його поплічників. Усі вони місцеві жителі, віком від 26 до 37 років. Наразі усі троє дають свідчення слідчим», –додали в поліції.

Тепер зловмисникам загрожує позбавлення волі від чотирьох до шести років.

Нагадаємо, у Києві чоловік увірвався до квартири пенсіонерів, побив і пограбував їх.